«Вест Хэму» нужен форвард «Бёрнли»

Лондонский «Вест Хэм» готовится выдвинуть официальное предложение о трансфере нападающего Криса Вуда, который работает в «Бёрнли».

Sky Sports считает, что Вуд может перебраться в стан «молотков» в летнее трансферное окно. Официальным представителем новозеландца является агентская фирма CAA Base Ltd, которая помогла ему трудоустроиться в нынешний клуб.

Уроженец Окленда перебрался в «Бёрнли» в 2017 году – его предыдущим работодателем стал «Лидс», в составе которого Крис оформил 41 гол. Интересно, что Вуд в каждом из четырёх сезонов в составе «Бёрнли» забивал, по меньшей мере, десять мячей. Напомним, что «Вест Хэм» завершил прошлый сезон на шестом месте в АПЛ.