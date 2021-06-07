«Астон Вилла» нацелилась на Вуда

Форвард сборной Новой Зеландии и «Бёрнли» Крис Вуд может сменить клуб внутри Англии – на него претендует «Астон Вилла».

Журналисты Sky Sports сообщают, что 29-летний нападающий должен стать идеальным партнёром для Олли Уоткинса, по мнению тренерского штаба Дина Смита. В прошлом сезоне рослый Вуд, рост которого 190 см, стал автором двенадцати точных ударов в АПЛ.

Аналитики Transfermarkt оценивают трансферный лист Вуда в 8 миллионов евро, в то время как контракт новозеландца подходит к завершению летом 2023 года. Напомним, что «Астон Вилла» завершила минувший сезон на 11-м месте в таблице, а «Бёрнли» встретил финиш на 17-й строке.