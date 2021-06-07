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07 Июня 2021, 20:16,
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Нидерландский футболист Джорджиньо Вейналдум заключил трудовое соглашение с «Пари Сен-Жермен».
Действующий контракт Вейналдума с «Ливерпулем» истекает летом 2021 года. Ранее игрок заявлял, что был готов остаться в команде, но не удалось договориться с руководством клуба.
Потенциальными работодателями полузащитника стали «Барселона» и «ПСЖ». Вейналдум был близок к переходу в стан каталонцев, но парижане предложили заработную плату в два раза больше.
Как пишет журналист Фабрицио Романо, 7 июня Вейналдум подписал контракт с «ПСЖ», и в ближайшие часы об этом объявят официально.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: ПСЖ, Трансферы футбола - лето 2021, Джорджиньо Вейналдум
а так кричал,чо Барса моё всё! очередная продажная....