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Вейналдум подписал контракт с «ПСЖ»

07 Июня 2021, 20:16,

Нидерландский футболист Джорджиньо Вейналдум заключил трудовое соглашение с «Пари Сен-Жермен». 

Действующий контракт Вейналдума с «Ливерпулем» истекает летом 2021 года. Ранее игрок заявлял, что был готов остаться в команде, но не удалось договориться с руководством клуба. 

Потенциальными работодателями полузащитника стали «Барселона» и «ПСЖ». Вейналдум был близок к переходу в стан каталонцев, но парижане предложили заработную плату в два раза больше

Как пишет журналист Фабрицио Романо, 7 июня Вейналдум подписал контракт с «ПСЖ», и в ближайшие часы об этом объявят официально. 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ПСЖ, Трансферы футбола - лето 2021, Джорджиньо Вейналдум
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Комментарии (1)
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0
Bettega
07 Июня 2021, 20:27

а так кричал,чо Барса моё всё! очередная продажная....

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