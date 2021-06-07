​Игрока «Арсенала» исключили из сборной Ганы

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти был исключён из состава сборной Ганы. Как сообщает на своих страницах Ghana Soccernet, главный тренер команды Чарльз Аконнор исключил Парти из-за его опоздания на тренировку.

В настоящий момент сборная Ганы готовится к товарищеским матчам против команд Марокко (8 июня) и Кот-д’Ивуара (12 июня). Стоит сказать, что Томас Парти является вице-капитаном сборной Ганы.

В начале октября прошлого года Томас Парти перебрался в лондонский «Арсенал». Ранее полузащитник защищал цвета «Атлетико», воспитанником которого он является.