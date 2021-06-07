«Ювентус» нашёл замену Роналду в АПЛ

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07 Июня 2021, 10:45,
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Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии, рапортует Gazzetta dello Sport.
Согласно сведениям издания, в услугах бразильского футболиста заинтересован туринский «Ювентус». Боссы «старой синьоры» рассматривают Жезуса в качестве замены португальцу Криштиану Роналду. Ранее сообщалось о возможном переходе 36-летнего бомбардира во французский «ПСЖ».
Контракт Габриэля с чемпионом Англии рассчитан до лета 2023 года, его трансферная стоимость равняется 60 миллионам евро.
В минувшем сезоне АПЛ 24-летний форвард сыграл 29 матчей, забил девять голов и отдал четыре ассиста.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Трансферы футбола - лето 2021, Габриэль Жезус
Пффф, Пеналду в 50 будет сильнее этого мёртвого клоуна)
нафига тот Жезус, Влаховича надо брать
Интересно посмотреть на него в Италии или в Испании, вполне себе перспективное развитие карьеры...