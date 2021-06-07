«Барселона» нацелилась на полузащитника «Манчестер Сити»

36-летний бразильский опорник Фернандиньо, выступающий в чемпионате Англии за «Манчестер Сити», может переехать в испанскую Примеру. Об этом сообщает газета Marca.

По данным источника, заинтересованность в услугах опытного полузащитника проявляет каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» хотят воспользоваться неопределенностью в вопросе нового контракта Фернандиньо. Игрок до сих пор не пролонгировал сотрудничество с «горожанами».

Бразилец защищает цвета «Манчестер Сити» с 2013 года. В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Фернандиньо провел 21 поединок, отдал два ассиста и получил шесть желтых карточек.