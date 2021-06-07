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«Барселона» нацелилась на полузащитника «Манчестер Сити»

07 Июня 2021, 09:28,

36-летний бразильский опорник Фернандиньо, выступающий в чемпионате Англии за «Манчестер Сити», может переехать в испанскую Примеру. Об этом сообщает газета Marca.

По данным источника, заинтересованность в услугах опытного полузащитника проявляет каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» хотят воспользоваться неопределенностью в вопросе нового контракта Фернандиньо. Игрок до сих пор не пролонгировал сотрудничество с «горожанами».

Бразилец защищает цвета «Манчестер Сити» с 2013 года. В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Фернандиньо провел 21 поединок, отдал два ассиста и получил шесть желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Трансферы футбола - лето 2021, Фернандиньо
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Комментарии (1)
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0
pol-black
07 Июня 2021, 13:45

в обороне порядку будет больше.

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