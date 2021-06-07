«Арсенал» повесил ценник на Джаку

Лондонский «Арсенал» готов расстаться со швейцарским хавбеком Гранитом Джакой в летнее трансферное окно, об этом информирует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

Журналист сообщает, что новым местом работы полузащитника станет «Рома». Стороны находятся на продвинутой стадии переговоров. «Канониры» хотят выручить с продажи Гранита 25 миллионов евро, в то время как римский клуб готов предложить лишь 17 миллионов.

Трудовое соглашение Джаки с лондонским клубом рассчитано до середины 2023 года. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста оценивается в 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне АПЛ швейцарец сыграл 31 встречу, забил гол и отдал два ассиста.