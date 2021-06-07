Паратичи по пути в «Тоттенхэм» может захватить с собой двух игроков «Ювентуса»

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07 Июня 2021, 00:23,
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Источники в Англии и Италии не сомневаются в том, что Фабио Паратичи сменит пост спортивного директора «Ювентуса» на аналогичную должность в «Тоттенхэме». Несомненно, в таком случае первые новички «шпор» могут быть именно из состава «старой синьоры». La Gazzetta dello Sport утверждает, что у лондонцев больше всего шансов заполучить защитника Леонардо Бонуччи или хавбека Адриена Рабио. Первый уже отлучался из Турина в «Милан», к тому же ранее конфликтовал с Массимилиано Аллегри, который снова будет тренировать «Ювентус».
Считается, что итальянцы при случае легко расстанутся с Рабио, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Леонардо Бонуччи, Адриен Рабио, Фабио Паратичи
А что на это скажет еврей Леви?...
Да пусть полсостава забирает!
Скорее Рэмзи чем Рабьо
бред. бонуччи один из любимчиков аллегри, рабьо по сравнению с предыдущим годом значительно прибавил, об этом говорят все их точно не сольют. рэмзи и щестны пусть забирает.
последние двое - бывшие гуннеры. их прям так и ждут в ТТХ
да и что в этом такого в наше время?