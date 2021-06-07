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Паратичи по пути в «Тоттенхэм» может захватить с собой двух игроков «Ювентуса»

07 Июня 2021, 00:23,

Источники в Англии и Италии не сомневаются в том, что Фабио Паратичи сменит пост спортивного директора «Ювентуса» на аналогичную должность в «Тоттенхэме». Несомненно, в таком случае первые новички «шпор» могут быть именно из состава «старой синьоры». La Gazzetta dello Sport утверждает, что у лондонцев больше всего шансов заполучить защитника Леонардо Бонуччи или хавбека Адриена Рабио. Первый уже отлучался из Турина в «Милан», к тому же ранее конфликтовал с Массимилиано Аллегри, который снова будет тренировать «Ювентус».

Считается, что итальянцы при случае легко расстанутся с Рабио, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Леонардо Бонуччи, Адриен Рабио, Фабио Паратичи
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Комментарии (6)
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0
Misha_diablo_football
07 Июня 2021, 11:02

А что на это скажет еврей Леви?...

0
HG2017
07 Июня 2021, 10:15

Да пусть полсостава забирает!

0
beorn_n
07 Июня 2021, 08:53

Скорее Рэмзи чем Рабьо

2
Tavadi
07 Июня 2021, 00:37

бред. бонуччи один из любимчиков аллегри, рабьо по сравнению с предыдущим годом значительно прибавил, об этом говорят все их точно не сольют. рэмзи и щестны пусть забирает.

0
altmax
07 Июня 2021, 07:16

последние двое - бывшие гуннеры. их прям так и ждут в ТТХ

0
Tavadi
07 Июня 2021, 08:53

да и что в этом такого в наше время?

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