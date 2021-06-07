Паратичи по пути в «Тоттенхэм» может захватить с собой двух игроков «Ювентуса»

Источники в Англии и Италии не сомневаются в том, что Фабио Паратичи сменит пост спортивного директора «Ювентуса» на аналогичную должность в «Тоттенхэме». Несомненно, в таком случае первые новички «шпор» могут быть именно из состава «старой синьоры». La Gazzetta dello Sport утверждает, что у лондонцев больше всего шансов заполучить защитника Леонардо Бонуччи или хавбека Адриена Рабио. Первый уже отлучался из Турина в «Милан», к тому же ранее конфликтовал с Массимилиано Аллегри, который снова будет тренировать «Ювентус».

Считается, что итальянцы при случае легко расстанутся с Рабио, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.