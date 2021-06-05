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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Фоден - лучший молодой игрок сезона в АПЛ

05 Июня 2021, 16:26,

21-летний хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден признан лучшим молодым футболистом английской Премьер-лиги по итогам минувшего сезона, рапортует пресс-служба турнира.

В минувшем розыгрыше чемпионата Англии полузащитник сыграл 28 поединков, записав в свой актив девять забитых мячей и пять голевых передач. Вместе с командой Фоден стал чемпионом страны и финалистом Лиги чемпионов.

Контракт Фила с «горожанами» рассчитан до лета 2024 года, его трансферная стоимость - 80 миллионов евро.

Напомним, что защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш был признан лучшим футболистом сезона в Премьер-лиге, а наставник команды Хосеп Гвардиола выиграл награду лучшему тренеру.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фил Фоден
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