Фоден - лучший молодой игрок сезона в АПЛ

21-летний хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден признан лучшим молодым футболистом английской Премьер-лиги по итогам минувшего сезона, рапортует пресс-служба турнира.

В минувшем розыгрыше чемпионата Англии полузащитник сыграл 28 поединков, записав в свой актив девять забитых мячей и пять голевых передач. Вместе с командой Фоден стал чемпионом страны и финалистом Лиги чемпионов.

Контракт Фила с «горожанами» рассчитан до лета 2024 года, его трансферная стоимость - 80 миллионов евро.

Напомним, что защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш был признан лучшим футболистом сезона в Премьер-лиге, а наставник команды Хосеп Гвардиола выиграл награду лучшему тренеру.