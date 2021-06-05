«Лидс» хочет подписать нападающего «Арсенала»

Форвард лондонского «Арсенала» Эдвард Нкетиа может перебраться в другой английский клуб. Согласно информации Sportsmole, в подписании 22-летнего нападающего заинтересован «Лидс». Руководство «павлинов» готово заплатить за игрока 20 миллионов фунтов стерлингов (~23 миллиона евро).

Действующее трудовое соглашение Нкетиа с «канонирами» рассчитано до конца следующего сезона. В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги нападающий принял участие в 17 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

По итогам прошлого сезона «Лидс» занял девятое место в чемпионате Англии.