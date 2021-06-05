Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Лидс» хочет подписать нападающего «Арсенала»

05 Июня 2021, 16:11,

Форвард лондонского «Арсенала» Эдвард Нкетиа может перебраться в другой английский клуб. Согласно информации Sportsmole, в подписании 22-летнего нападающего заинтересован «Лидс». Руководство «павлинов» готово заплатить за игрока 20 миллионов фунтов стерлингов (~23 миллиона евро).

Действующее трудовое соглашение Нкетиа с «канонирами» рассчитано до конца следующего сезона. В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги нападающий принял участие в 17 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

По итогам прошлого сезона «Лидс» занял девятое место в чемпионате Англии.

Оцените материал:
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лидс, Трансферы футбола - лето 2021, Эдвард Нкетиа
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола