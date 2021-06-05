Гвардиола - лучший тренер сезона в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал лучшим наставником чемпионата Англии по итогам сезона-2020/2021. Об этом рапортует пресс-служба соревнований.

В споре за индивидуальный приз испанский специалист опередил Брендана Роджерса, Уле Гуннара Сульшера, Дэвида Мойеса и Марсело Бьелсу.

Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» завоевал чемпионский титул в английской Премьер-лиге. В Лиге чемпионов «горожане» вышли в финал, где потерпели минимальное поражение от лондонского «Челси» со счетом 0:1.

Контракт Хосепа с английским клубом рассчитан до лета 2023 года.