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«Интер» близок к покупке защитника «Челси»

05 Июня 2021, 14:07,

Миланский «Интер» близок к трансферу защитника Эмерсона, правами на которого владеет лондонский «Челси». Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

«Нерадзурри» хотят пригласить бразильца на проблемную позицию левого защитника. В борьбе за игрока чемпион Италии столкнется с конкуренцией со стороны «Наполи».

Действующее соглашение Эмерсона с «пенсионерами» рассчитано до лета следующего года. Лондонский клуб намерен выручить с его продажи порядка 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Англии защитник провел всего два поединка, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Интер Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Эмерсон
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