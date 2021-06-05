«Интер» близок к покупке защитника «Челси»

Миланский «Интер» близок к трансферу защитника Эмерсона, правами на которого владеет лондонский «Челси». Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

«Нерадзурри» хотят пригласить бразильца на проблемную позицию левого защитника. В борьбе за игрока чемпион Италии столкнется с конкуренцией со стороны «Наполи».

Действующее соглашение Эмерсона с «пенсионерами» рассчитано до лета следующего года. Лондонский клуб намерен выручить с его продажи порядка 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Англии защитник провел всего два поединка, не отметившись голевыми действиями.