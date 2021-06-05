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«Челси» решил продать Зиеша

05 Июня 2021, 13:06,

Марокканский вингер Хаким Зиеш близок к уходу из лондонского «Челси», об этом сообщает Calciomercato. Английский клуб готов расстаться с футболистом в летнее трансферное окно.

По информации источника, 28-летний игрок может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Интерес к Зиешу проявляют «Наполи» и «Милан».

Хаким перешел в «Челси» из амстердамского «Аякса» летом 2020 года. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор до завершения сезона-2024/2025. Трансферная стоимость марокканца оценивается в 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Зиеш сыграл 23 встречи, забил два мяча и отдал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Трансферы футбола - лето 2021, Хаким Зиеш
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