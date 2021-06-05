Фонсека может возглавить «Тоттенхэм»

Португальский тренер Паулу Фонсека, известный по работе в донецком «Шахтёре» и «Роме», может трудоустроиться в английской Премьер-лиге. Об этом рапортует журналист Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта.

Как сообщает инсайдер, кандидатура Фонсеки была предложена лондонскому «Тоттенхэму». Ранее английский клуб свернул переговоры с итальянским специалистом Антонио Конте.

Паулу занимал пост рулевого «Ромы» с 2019 по 2021 год. По завершении сезона он покинул римский коллектив.

В минувшем розыгрыше чемпионата Англии «Тоттенхэм» занял лишь седьмое место.