Фонсека может возглавить «Тоттенхэм»

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05 Июня 2021, 12:55,
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Португальский тренер Паулу Фонсека, известный по работе в донецком «Шахтёре» и «Роме», может трудоустроиться в английской Премьер-лиге. Об этом рапортует журналист Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта.
Как сообщает инсайдер, кандидатура Фонсеки была предложена лондонскому «Тоттенхэму». Ранее английский клуб свернул переговоры с итальянским специалистом Антонио Конте.
Паулу занимал пост рулевого «Ромы» с 2019 по 2021 год. По завершении сезона он покинул римский коллектив.
В минувшем розыгрыше чемпионата Англии «Тоттенхэм» занял лишь седьмое место.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Паулу Фонсека