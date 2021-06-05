Ван Гинкель покинул «Челси»

Голландский полузащитник Марко ван Гинкель покинул лондонский «Челси», об этом информирует таблоид Daily Mail. Стороны расстались по истечении срока трудового соглашения.

В сезоне-2020/2021 28-летний футболист выступал на правах аренды в Эредивизии за ПСВ. До этого он пропустил почти два года из-за проблем со здоровьем.

Марко перебрался в стан «пенсионеров» из «Витесса» восемь лет назад. С того момента голландец провел в составе лондонской команды всего четыре встречи.

В минувшем сезоне чемпионата Голландии ван Гинкель сыграл 11 поединков, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.