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Ван Гинкель покинул «Челси»

05 Июня 2021, 12:17,

Голландский полузащитник Марко ван Гинкель покинул лондонский «Челси», об этом информирует таблоид Daily Mail. Стороны расстались по истечении срока трудового соглашения.

В сезоне-2020/2021 28-летний футболист выступал на правах аренды в Эредивизии за ПСВ. До этого он пропустил почти два года из-за проблем со здоровьем.

Марко перебрался в стан «пенсионеров» из «Витесса» восемь лет назад. С того момента голландец провел в составе лондонской команды всего четыре встречи.

В минувшем сезоне чемпионата Голландии ван Гинкель сыграл 11 поединков, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Марко ван Гинкел
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