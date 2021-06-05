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Испанские гранды претендуют на защитника «Манчестер Сити»

05 Июня 2021, 09:33,

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт может продолжить карьеру в одним из испанских топ-клубов, об этом рапортует Football Espana.

По информации источника, заинтересованность в сотрудничестве с 27-летним исполнителем проявляют каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Клубы предпримут попытку подписать игрока в текущее трансферное окно.

Эмерик выступает в чемпионате Англии с 2018 года. Его трудовое соглашение с «горожанами» рассчитано до конца июня 2025 года.

В минувшем сезоне Премьер-лиги защитник провел 16 поединков, в которых получил одну желтую карточку.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Эмерик Лапорт
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