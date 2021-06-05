«Тоттенхэм» не договорился с Конте

Руководство лондонского «Тоттенхэма», подыскивающее нового главного тренера после отставки Жозе Моуринью, отказалось от приглашения итальянца Антонио Конте, об этом информирует инсайдер Мэтт Лоу.

Ранее СМИ сообщали, что клуб и тренер якобы уже обсудили детали трудового соглашения и трансферную кампанию на лето. Теперь же стороны склоняются к тому, что их дороги разойдутся.

Конте в прошлом сезоне занимал пост главного тренера миланского «Интера». Тренер смог прервать гегемонию туринского «Ювентуса» и выиграл с «нерадзурри» чемпионский титул в Серии А. Антонио ушел из клуба из-за разногласий с руководством.