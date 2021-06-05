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«Тоттенхэм» не договорился с Конте

05 Июня 2021, 09:19,

Руководство лондонского «Тоттенхэма», подыскивающее нового главного тренера после отставки Жозе Моуринью, отказалось от приглашения итальянца Антонио Конте, об этом информирует инсайдер Мэтт Лоу.

Ранее СМИ сообщали, что клуб и тренер якобы уже обсудили детали трудового соглашения и трансферную кампанию на лето. Теперь же стороны склоняются к тому, что их дороги разойдутся.

Конте в прошлом сезоне занимал пост главного тренера миланского «Интера». Тренер смог прервать гегемонию туринского «Ювентуса» и выиграл с «нерадзурри» чемпионский титул в Серии А. Антонио ушел из клуба из-за разногласий с руководством.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Антонио Конте
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