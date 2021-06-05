Конте откажет «Тоттенхэму»

Итальянский тренер Антонио Конте не спешит подписывать трудовое соглашение с лондонским «Тоттенхэмом».

После ухода из миланского «Интера» Конте собирается найти новый клуб, с которым можно выиграть трофеи в первом сезоне работы. У специалиста есть сомнения, что «Тоттенхэм» относится к таким командам. Эта информация оказалась у журналистов Sky Sport. Также источник утверждает, что если Конте всё-таки не договорится со «шпорами», то возьмёт перерыв на ближайший год.

В сезоне 2020/21 Конте руководил «Интером» и стал чемпионом Италии. Также Конте рассматривался на должность главного тренера мадридского «Реала», но испанцы пригласили Карло Анчелотти.