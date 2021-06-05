Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Шахматки Сборные Стадионы Прогнозы

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Барселона» и «Арсенал» претендуют на бразильского нападающего

05 Июня 2021, 00:27,

Каталонская «Барселона» и лондонский «Арсенал» интересуются футболистом «Интернасьоналя» Юри Алберто. 

Бразильский клуб оценивает своего нападающего в 15 миллионов евро. «Арсенал» выходил на футболиста ещё в 2017 году, но до трансфера дело не дошло. Как сообщает портал Globo Esporte, агенты нападающего сами предложили Юри Алберто «Барселоне» и испанский клуб заинтересовался возможной покупкой. 

Ранее журналисты писали, что у «Барселоны» сорвалось подписание Джорджиньо Вейналдума, которого переманил «Пари Сен-Жермен». 

Нынешний состав «Арсенала» хвалил бывший игрок команды Тьерри Анри, который считает, что «канонирам» по силам пробиваться в еврокубки

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Арсенал Лондон, Трансферы футбола - лето 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола