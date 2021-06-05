«Барселона» и «Арсенал» претендуют на бразильского нападающего

Каталонская «Барселона» и лондонский «Арсенал» интересуются футболистом «Интернасьоналя» Юри Алберто.

Бразильский клуб оценивает своего нападающего в 15 миллионов евро. «Арсенал» выходил на футболиста ещё в 2017 году, но до трансфера дело не дошло. Как сообщает портал Globo Esporte, агенты нападающего сами предложили Юри Алберто «Барселоне» и испанский клуб заинтересовался возможной покупкой.

Ранее журналисты писали, что у «Барселоны» сорвалось подписание Джорджиньо Вейналдума, которого переманил «Пари Сен-Жермен».

Нынешний состав «Арсенала» хвалил бывший игрок команды Тьерри Анри, который считает, что «канонирам» по силам пробиваться в еврокубки.