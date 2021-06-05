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Бывший защитник «Арсенала» Джуру завершил карьеру

05 Июня 2021, 00:16,

34-летний футболист Йохан Джуру сообщил в «Инстаграме», что закончил с профессиональным футболом. 

Бывший игрок «Арсенала» Джуру пришёл в молодёжную команду «канониров» в 2003 году, покинув клуб только в 2014. За это время швейцарец успел побывать арендованным игроком «Ганновера», «Бирмингема» и «Гамбурга». В биографии футболиста есть такие клубы как СПАЛ, «Норшелланн», «Антальяспор», «Сьон» и «Ксамакс». Также у Джуру больше 70 матчей за национальную команду Швейцарии. 

В видеообращении к своим поклонникам Джуру не уточняет причины, по которым решил оставить спорт. Уже бывший футболист заявил, что был счастлив всё это время. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Арсенал Лондон, Йохан Джуру
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