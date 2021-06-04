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«Лестер» оформил трансфер Бубакари Сумаре из «Лилля»

04 Июня 2021, 23:42,

Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре переходит в «Лестер». 

Все стороны уже подписали договор о трансфере. В ближайшее время клубы официально объявят о совершении сделки. Журналист Фабрицио Романо пишет в «Твиттере», что сумма перехода составила 23 миллиона евро. 

Бубакари Сумаре сыграл в сезоне 2020/21 за «Лилль» 32 матча, но не забил ни одного мяча. 

Французский футболист воспитан академией «Пари Сен-Жермен», однако не сыграл за основную команду. 22-летний игрок ещё не вызывался во взрослую сборную Франции, но прошёл все молодёжные составы. 

Единственным достижением в карьере Бубакари Сумаре является победа в чемпионате Франции 2020/21.

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Лестер, Лилль, Трансферы футбола - лето 2021, Бубакари Сумаре
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