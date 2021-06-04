​Паратичи близок к «Тоттенхэму», а Конте откажется

Фабио Паратичи находится на грани того, чтобы стать директором «Тоттенхэма» по футбольной части. На протяжении 11 лет функционер работал в «Ювентусе», но теперь он покинул туринский клуб, о чём было объявлено в мае. В пятницу Паратичи принял участие в пресс-конференции, посвящённой в том числе и его уходу.

Паратичи должен получить работу в «Тоттенхэме» уже в ближайшие дни. По данным Sky Sport Italia, в этом вопросе остаётся проработать последние штрихи контракта и поставить подписи.

А вот Антонио Конте вряд ли станет главным тренером «Тоттенхэма». Итальянский тренер сомневается в проекте лондонского клуба.