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​Кабальеро уходит из «Челси»

04 Июня 2021, 19:29,

В пятницу «Челси» через свой сайт объявил о целом ряде кадровых решений. Ранее клуб сообщил о продлении контрактов с главным тренером Томасом Тухелем, а также с двумя опытными футболистами – Тьяго Силвой и Оливье Жиру. Теперь «пенсионеры» проинформировали общественность об уходе Вилли Кабальеро. 39-летний аргентинец покидает клуб в связи с истечением срока его контракта в конце июня.

Вилли Кабальеро выступал за «Челси» с сезона 2017/2018. За этот период вратарь провёл за команду 38 матчей, в которых пропустил 42 гола. В завершившемся сезоне Кабальеро сыграл только дважды, будучи третьим вратарём после Эдуара Менди и Кепы.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Вилли Кабальеро
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