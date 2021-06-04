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​«Челси»: Контракт с Жиру был продлён

04 Июня 2021, 18:37,

Оливье Жиру может продолжить выступать за «Челси». Лондонский клуб на страницах своего официального сайта сообщает о том, что контракт с французом был продлён на следующий сезон. Интересно, что опцию продления «пенсионеры» реализовали ещё в апреле.

34-летний Оливье Жиру выступает за «Челси» с конца января 2018 года. В завершившемся сезоне французский нападающий провёл 31 матч и записал на свой счёт 11 результативных ударов.

Ранее слухи активно связывали Оливье Жиру с трансфером в «Милан». Теперь «россонери» придётся заплатить «Челси» за француза, если итальянский клуб хочет реализовать эту сделку.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Оливье Жиру
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