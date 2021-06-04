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​«Челси» продлил контракт с Тьяго Силвой

04 Июня 2021, 18:15,

Вслед за продлением контракта с Томасом Тухелем «Челси» посредством своего официального сайта объявил о пролонгации трудового соглашения с защитником команды Тьяго Силвой. Клуб воспользовался правом продления договора ещё на один сезон.

«Челси» подписал Тьяго Силву в конце прошлого лета. В 34 матчах завершившегося сезона 36-летний бразилец записал на свой счёт два забитых гола.

Напомним, что по итогам сезона «Челси» завоевал трофей Лиги чемпионов. В конце мая в Порту команда Томаса Тухеля с минимальным результатом 1:0 переиграла «Манчестер Сити». Автором единственного гола стал Кай Хаверц.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Тьяго Силва
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