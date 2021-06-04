​«Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на Локателли

«Челси» и «Манчестер Сити» входят в число клубов, которые могут подписать полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли в летнее трансферное окно. Об этом на своих страницах информирует TuttoMercatoWeb.

В 34 матчах чемпионата Италии сезона 2020/2021 Мануэль Локателли записал на свой счёт 4 гола и отдал 3 голевых паса. «Сассуоло» занял восьмое место в Серии А и не попал в еврокубки, пропустив вперёд «Рому» по дополнительным показателям.

Отметим, что Мануэль Локателли является воспитанником «Милана». Эксперты из transfermarkt оценивают игрока в 35 миллионов евро.