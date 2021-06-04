​«Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на Локателли

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04 Июня 2021, 17:56,
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«Челси» и «Манчестер Сити» входят в число клубов, которые могут подписать полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли в летнее трансферное окно. Об этом на своих страницах информирует TuttoMercatoWeb.
В 34 матчах чемпионата Италии сезона 2020/2021 Мануэль Локателли записал на свой счёт 4 гола и отдал 3 голевых паса. «Сассуоло» занял восьмое место в Серии А и не попал в еврокубки, пропустив вперёд «Рому» по дополнительным показателям.
Отметим, что Мануэль Локателли является воспитанником «Милана». Эксперты из transfermarkt оценивают игрока в 35 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Манчестер Сити, Сассуоло, Трансферы футбола - лето 2021, Мануэль Локателли