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«Арсенал» и «Астон Вилла» поспорят за Буэндию

05 Июня 2021, 00:02,

Правый вингер «Норвича» Эмилиано Буэндия попал в сферу интересов «Арсенала» и «Астон Виллы» - оба клуба уже выдвинули официальные предложения по аргентинцу.

Sky Sports передаёт, что трансфер Буэндии возможен, если потенциальный покупатель выложит больше 34 миллионов евро. «Норвич» вышел в АПЛ во многом благодаря продуктивной игре Буэндии – аргентинец стал автором 15 голов и 16 результативных передач в Чемпионшипе.

Добавим, что 24-летний аргентинец в силу универсальности может закрыть позиции атакующего полузащитника и левого вингера. Буэндия защищает цвета «Норвича» с 2018 года – его прежним работодателем был испанский «Хетафе».

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Арсенал Лондон, Норвич, Астон Вилла, Трансферы футбола - лето 2021, Апл, Эмилиано Буэндия
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