«Арсенал» и «Астон Вилла» поспорят за Буэндию

Правый вингер «Норвича» Эмилиано Буэндия попал в сферу интересов «Арсенала» и «Астон Виллы» - оба клуба уже выдвинули официальные предложения по аргентинцу.

Sky Sports передаёт, что трансфер Буэндии возможен, если потенциальный покупатель выложит больше 34 миллионов евро. «Норвич» вышел в АПЛ во многом благодаря продуктивной игре Буэндии – аргентинец стал автором 15 голов и 16 результативных передач в Чемпионшипе.

Добавим, что 24-летний аргентинец в силу универсальности может закрыть позиции атакующего полузащитника и левого вингера. Буэндия защищает цвета «Норвича» с 2018 года – его прежним работодателем был испанский «Хетафе».