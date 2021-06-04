​«Челси» объявил о продлении контракта с Тухелем

«Челси» продлил контракт с Томасом Тухелем ещё на два сезона, о чём сообщается на клубном сайте лондонцев. Теперь трудовое соглашение немецкого специалиста рассчитано до конца июня 2024 года.

Томас Тухель принял «Челси» в конце января, сменив на тренерском мостике менее опытного Фрэнка Лэмпарда. С Тухелем у руля «пенсионеры» стали мало пропускать, и во многом благодаря этому финишировали в топ-4 Премьер-лиги Англии и завоевали трофей Лиги чемпионов.

Напомним, в конце мая в финальном поединке Лиги чемпионов «Челси» минимально – со счётом 1:0 – обыграл «Манчестер Сити».