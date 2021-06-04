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«Манчестер Сити» назвал сумму, какую готов потратить на трансфер Кейна

04 Июня 2021, 13:22,

Центрфорвард лондонского «Тоттенхэма» и национальной сборной Англии Гарри Кейн является одной из приоритетных целей «Манчестер Сити» в летнее межсезонье.

Согласно информации Manchester Evening News, боссы «горожан» готовятся сделать предложение «шпорам» по трансферу бомбардира. Чемпион Англии готов выделить на приобретение форварда 100 миллионов фунтов (~112 миллионов евро). Такое предложение вряд ли устроит «Тоттенхэм», лондонцы рассчитывают выручить с продажи своей звезды не менее 150 миллионов.

Действующий контракт Кейна со столичным клубом рассчитан до лета 2024 года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Гарри Кейн, Трансферы футбола - лето 2021
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