«Манчестер Сити» назвал сумму, какую готов потратить на трансфер Кейна

|
04 Июня 2021, 13:22,
|
|
Центрфорвард лондонского «Тоттенхэма» и национальной сборной Англии Гарри Кейн является одной из приоритетных целей «Манчестер Сити» в летнее межсезонье.
Согласно информации Manchester Evening News, боссы «горожан» готовятся сделать предложение «шпорам» по трансферу бомбардира. Чемпион Англии готов выделить на приобретение форварда 100 миллионов фунтов (~112 миллионов евро). Такое предложение вряд ли устроит «Тоттенхэм», лондонцы рассчитывают выручить с продажи своей звезды не менее 150 миллионов.
Действующий контракт Кейна со столичным клубом рассчитан до лета 2024 года.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Гарри Кейн, Трансферы футбола - лето 2021