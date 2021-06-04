Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Шахматки Сборные Стадионы Прогнозы

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Пирло может возглавить клуб АПЛ

04 Июня 2021, 12:57,

Итальянский тренер Андреа Пирло, уволенный с поста наставника туринского «Ювентуса», может трудоустроиться в английской Премьер-лиге. Об этом информирует The Sun.

По информации источника, пригласить Пирло на пост главного тренера может «Эвертон». «Ириски» остались без наставника после ухода Карло Анчелотти в мадридский «Реал».

Напомним, что Андреа не продержался и года у руля «старой синьоры». Под его руководством команда провалилась в чемпионате Италии, заняв лишь четвертое место. В Лиге чемпионов «Ювентус» завершил участие на стадии 1/8 финала, уступив «Порту».

В активе тренера победы в суперкубке и кубке страны.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эвертон, Андреа Пирло
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
devito792@gmail.com
04 Июня 2021, 13:28
Было бы отлично!
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола