Пирло может возглавить клуб АПЛ

Итальянский тренер Андреа Пирло, уволенный с поста наставника туринского «Ювентуса», может трудоустроиться в английской Премьер-лиге. Об этом информирует The Sun.

По информации источника, пригласить Пирло на пост главного тренера может «Эвертон». «Ириски» остались без наставника после ухода Карло Анчелотти в мадридский «Реал».

Напомним, что Андреа не продержался и года у руля «старой синьоры». Под его руководством команда провалилась в чемпионате Италии, заняв лишь четвертое место. В Лиге чемпионов «Ювентус» завершил участие на стадии 1/8 финала, уступив «Порту».

В активе тренера победы в суперкубке и кубке страны.