«Барселона» и «МЮ» поборются за форварда «Вильярреала»

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04 Июня 2021, 12:22,
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Форвард «Вильярреала» Херард Морено попал в сферу интересов двух топ-клубов, рапортует портал Goal. В приглашении 29-летнего бомбардира заинтересованы каталонская «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».
По данным источника, оба гранда готовы подписать футболиста в летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро. Его контракт с «жёлтой субмариной» рассчитан до середины 2023 года.
В минувшем сезоне чемпионата Испании Херард принял участие в 33 поединках, отметившись 23 забитыми мячами (десять - с пенальти) и семью голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Манчестер Юнайтед, Трансферы футбола - лето 2021, Херард Морено