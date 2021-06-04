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«Барселона» и «МЮ» поборются за форварда «Вильярреала»

04 Июня 2021, 12:22,

Форвард «Вильярреала» Херард Морено попал в сферу интересов двух топ-клубов, рапортует портал Goal. В приглашении 29-летнего бомбардира заинтересованы каталонская «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, оба гранда готовы подписать футболиста в летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро. Его контракт с «жёлтой субмариной» рассчитан до середины 2023 года.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Херард принял участие в 33 поединках, отметившись 23 забитыми мячами (десять - с пенальти) и семью голевыми передачами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Манчестер Юнайтед, Трансферы футбола - лето 2021, Херард Морено
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