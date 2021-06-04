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«Манчестер Сити» пожизненно отстранил болельщика, оскорблявшего игроков «МЮ»

04 Июня 2021, 11:46,

«Манчестер Сити» строго наказал одного из своих болельщиков за проявление расизма, об этом рапортует Sky Sports. 42-летний фанат «горожан» Энтони Бёрк получил пожизненный запрет на посещение домашних игр команды.

Болельщик признан виновным в проявлении расизма в отношении футболистов «Манчестер Юнайтед» во время поединка двухлетней давности.

Кроме того, фанату запрещено посещать любые поединки на территории Великобритании в течение трех лет и приезжать в города, где будет играть национальная сборная Англии. Также Бёрку выписан штраф в размере 850 фунтов стерлингов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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0
RedMonk
04 Июня 2021, 13:11

Молодцы, а "голубок" пусть дома сидит !

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