«Манчестер Сити» пожизненно отстранил болельщика, оскорблявшего игроков «МЮ»

«Манчестер Сити» строго наказал одного из своих болельщиков за проявление расизма, об этом рапортует Sky Sports. 42-летний фанат «горожан» Энтони Бёрк получил пожизненный запрет на посещение домашних игр команды.

Болельщик признан виновным в проявлении расизма в отношении футболистов «Манчестер Юнайтед» во время поединка двухлетней давности.

Кроме того, фанату запрещено посещать любые поединки на территории Великобритании в течение трех лет и приезжать в города, где будет играть национальная сборная Англии. Также Бёрку выписан штраф в размере 850 фунтов стерлингов.