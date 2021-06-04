«Манчестер Сити» пожизненно отстранил болельщика, оскорблявшего игроков «МЮ»

|
04 Июня 2021, 11:46,
|
|
«Манчестер Сити» строго наказал одного из своих болельщиков за проявление расизма, об этом рапортует Sky Sports. 42-летний фанат «горожан» Энтони Бёрк получил пожизненный запрет на посещение домашних игр команды.
Болельщик признан виновным в проявлении расизма в отношении футболистов «Манчестер Юнайтед» во время поединка двухлетней давности.
Кроме того, фанату запрещено посещать любые поединки на территории Великобритании в течение трех лет и приезжать в города, где будет играть национальная сборная Англии. Также Бёрку выписан штраф в размере 850 фунтов стерлингов.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити
Молодцы, а "голубок" пусть дома сидит !