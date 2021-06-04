Анчелотти нашёл нападающего для «Реала»

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04 Июня 2021, 11:10,
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Бразильский форвард Ришарлисон может покинуть «Эвертон» и переехать в испанскую Примеру. Как сообщает Football Insider, экс-наставник «ирисок» Карло Анчелотти, возглавивший на днях мадридский «Реал», хочет пригласить в «королевский» клуб своего бывшего подопечного.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 60 миллионов евро. Действующее трудовое соглашение игрока с мерсисайдцами рассчитано до середины 2024 года.
В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Ришарлисон провел 34 поединка, отметившись семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Карло Анчелотти, Трансферы футбола - лето 2021, Ришарлисон