Анчелотти нашёл нападающего для «Реала»

Бразильский форвард Ришарлисон может покинуть «Эвертон» и переехать в испанскую Примеру. Как сообщает Football Insider, экс-наставник «ирисок» Карло Анчелотти, возглавивший на днях мадридский «Реал», хочет пригласить в «королевский» клуб своего бывшего подопечного.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 60 миллионов евро. Действующее трудовое соглашение игрока с мерсисайдцами рассчитано до середины 2024 года.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Ришарлисон провел 34 поединка, отметившись семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.