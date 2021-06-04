Венгер: «Челси» нужно сделать ставку на Хаверца»

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением об игре немецкого полузащитника Кая Хаверца за лондонский «Челси».

«В самом начале я испытывал лишь разочарование. Мне нравилась игра Хаверца в Бундеслиге, но в Англии у него возникли большие проблемы с адаптацией. Однако со временем он привык к новому чемпионату и смог гарантировать себе место в основе. Это очень перспективный футболист, «Челси» нужно сделать на него ставку», - приводит слова француза Mirror.

Хаверц пополнил ряды «пенсионеров» в сентябре 2020 года. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор до лета 2025 года.