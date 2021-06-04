Бакайоко может стать одноклубником Кокорина

Хавбек лондонского «Челси» Тьемуа Бакайоко сменит клубную прописку в летнее трансферное окно, об этом рапортует инсайдер Фабрицио Романо посредством своего твиттер-аккаунта.

Согласно сведениям журналиста, 26-летний полузащитник может трудоустроиться в итальянском чемпионате. Заинтересованность в его услугах проявляет новый наставник «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо. Специалист хорошо знаком с игроком по совместной работе в «Наполи».

В минувшем сезоне Тьемуа выступал на правах аренды за «Наполи». Он принял участие в 32 поединках, забил два гола и сделал результативную передачу.