Бакайоко может стать одноклубником Кокорина

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04 Июня 2021, 08:58,
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Хавбек лондонского «Челси» Тьемуа Бакайоко сменит клубную прописку в летнее трансферное окно, об этом рапортует инсайдер Фабрицио Романо посредством своего твиттер-аккаунта.
Согласно сведениям журналиста, 26-летний полузащитник может трудоустроиться в итальянском чемпионате. Заинтересованность в его услугах проявляет новый наставник «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо. Специалист хорошо знаком с игроком по совместной работе в «Наполи».
В минувшем сезоне Тьемуа выступал на правах аренды за «Наполи». Он принял участие в 32 поединках, забил два гола и сделал результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фиорентина, Трансферы футбола - лето 2021, Тьемуа Бакайоко