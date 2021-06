Книга Рэшфорда стала самой продаваемой в Англии в категории «для детей»

27 мая игрок «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд выпустил собственную книгу под названием «Ты чемпион»

В книге Рэшфорд делится детскими воспоминаниями и даёт советы подрастающему поколению. Главная задача книги - мотивировать и вдохновить детей.

Спустя неделю после выпуска книги, «Ты чемпион» вышла на лидирующую позицию в рейтинге самых покупаемых детских книг в Англии.

Об этом сообщает благотворительный фонд самого Маркуса Рэшфорда, который занимается распространением книг среди детей из малоимущих семей.

В сезоне 2020/21 Рэшфорд занял второе место АПЛ с «МЮ», а теперь готовится со сборной Англии к чемпионату Европы 2020 года.

Well this put a smile on my face.

Thank you for everyone that’s picked up a copy so far, I’ve loved seeing all of the pics. They’ve really brightened up my day so keep sharing with me.



Not bad going @Ankaman616 @macmillankidsuk #youareachampion pic.twitter.com/xyKtU9t1qC