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Дрогба стал доктором наук

03 Июня 2021, 22:45,

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба получил звание доктора наук целой сети африканских университетов RUSTA. 

Сеть африканских университетов RUSTA даёт статус доктора наук за компетентность в основных видах человеческой деятельности. Однажды Дрогба был включен в список самых влиятельных людей по версии журнала Time. 

Дрогба закончил карьеру в 2018 году. Последним клубом игрока стал американский «Финикс Райзинг». Большую часть профессиональной карьеры Дрогба провёл в лондонском «Челси». Также в биографии ивуарийца были «Марсель», «Галатасарай» и «Генгам». 

Также Дрогба отыграл 105 матчей за сборную Кот-д'Ивуара, забив 65 мячей. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Челси, Дидье Дрогба
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