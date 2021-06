Дрогба стал доктором наук

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба получил звание доктора наук целой сети африканских университетов RUSTA.

Сеть африканских университетов RUSTA даёт статус доктора наук за компетентность в основных видах человеческой деятельности. Однажды Дрогба был включен в список самых влиятельных людей по версии журнала Time.

Дрогба закончил карьеру в 2018 году. Последним клубом игрока стал американский «Финикс Райзинг». Большую часть профессиональной карьеры Дрогба провёл в лондонском «Челси». Также в биографии ивуарийца были «Марсель», «Галатасарай» и «Генгам».

Также Дрогба отыграл 105 матчей за сборную Кот-д'Ивуара, забив 65 мячей.

Didier Drogba receives an honorary degree in his home country of the Ivory Coast pic.twitter.com/DdKo0FN47p