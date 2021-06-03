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Анри: «Больно видеть «Арсенал» ниже «Лестера» и «Вест Хэма»

03 Июня 2021, 21:49,

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Тьерри Анри считает, что «канониры» могут находиться в турнирной таблице АПЛ на несколько позиций выше. 

Француз утверждает, что состав «Арсенала» лучше, чем у «Лестера» и «Вест Хэма», однако его бывший клуб всё равно расположился по итогам сезона 2020/21 ниже. В разговоре с Mirror Анри не верит, что подопечные Микеля Артеты способны соперничать с «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», но могут быть сразу же после них в турнирной таблице. 

Тьерри Анри выступал за «Арсенал» с 1999 по 2007 год, забив за команду 174 мяча. С лондонским клубом нападающий выиграл всевозможные трофеи в Европе. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Арсенал Лондон, Вест Хэм, Лестер, Тьерри Анри
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