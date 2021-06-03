Лондонский «Арсенал» покинули четыре футболиста

Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте опубликовал список игроков, которые покинули расположение команды.

Больше футболистами «Арсенала» не являются Давид Луиз, Мэтью Райан, Мартин Эдегор и Дани Себальос.

Пресс-служба «канониров» отметила, что все ушедшие футболисты навсегда останутся в истории клуба. Также «Арсенал» поблагодарил игроков за время, проведённое в команде.

В сезоне 2020/21 «Арсенал» занял восьмое место в турнирной таблице, оставшись на следующий год без еврокубков.

Пару дней назад стало известно, что «Арсенал» подписал вратаря «Аякса» Онана, который дисквалифицирован за употребление допинга.