Лондонский «Арсенал» покинули четыре футболиста

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03 Июня 2021, 20:11,
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Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте опубликовал список игроков, которые покинули расположение команды.
Больше футболистами «Арсенала» не являются Давид Луиз, Мэтью Райан, Мартин Эдегор и Дани Себальос.
Пресс-служба «канониров» отметила, что все ушедшие футболисты навсегда останутся в истории клуба. Также «Арсенал» поблагодарил игроков за время, проведённое в команде.
В сезоне 2020/21 «Арсенал» занял восьмое место в турнирной таблице, оставшись на следующий год без еврокубков.
Пару дней назад стало известно, что «Арсенал» подписал вратаря «Аякса» Онана, который дисквалифицирован за употребление допинга.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Арсенал Лондон, Мартин Эдегор, Дани Себальос