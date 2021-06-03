Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Шахматки Сборные Стадионы Прогнозы

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Лондонский «Арсенал» покинули четыре футболиста

03 Июня 2021, 20:11,

Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте опубликовал список игроков, которые покинули расположение команды. 

Больше футболистами «Арсенала» не являются Давид Луиз, Мэтью Райан, Мартин Эдегор и Дани Себальос. 

Пресс-служба «канониров» отметила, что все ушедшие футболисты навсегда останутся в истории клуба. Также «Арсенал» поблагодарил игроков за время, проведённое в команде. 

В сезоне 2020/21 «Арсенал» занял восьмое место в турнирной таблице, оставшись на следующий год без еврокубков. 

Пару дней назад стало известно, что «Арсенал» подписал вратаря «Аякса» Онана, который дисквалифицирован за употребление допинга. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Арсенал Лондон, Мартин Эдегор, Дани Себальос
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола