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«Манчестер Юнайтед» выигрывает у «Реала» борьбу за Варана

03 Июня 2021, 19:02,

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти намерен серьёзно перетасовать состав команды перед началом нового сезона. ABC сообщает о том, что Марсело, Иско, Мариано и Лука Йович вполне могут начать сезон в другом месте. Дани Себальос может быть продан, а Кубо и Рейньер наверняка снова отправятся в аренду. Что касается Гарета Бэйла, он может вернуться в Мадрид, чтобы провести последний год по контракту, снова уйти в аренду или вовсе завершить карьеру.

Защитник Рафаэль Варан не собирается продлевать контракт с «Реалом», потому что имеет на руках более выгодное предложение от «МЮ». Английский клуб предлагает пятилетнюю сделку.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Трансферы футбола - лето 2021, Рафаэль Варан
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
03 Июня 2021, 19:53

Какая тут борьба Мю просто на просто напросто перехватил инициативу и вот-вот заполучит игрока...

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