«Манчестер Юнайтед» выигрывает у «Реала» борьбу за Варана

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти намерен серьёзно перетасовать состав команды перед началом нового сезона. ABC сообщает о том, что Марсело, Иско, Мариано и Лука Йович вполне могут начать сезон в другом месте. Дани Себальос может быть продан, а Кубо и Рейньер наверняка снова отправятся в аренду. Что касается Гарета Бэйла, он может вернуться в Мадрид, чтобы провести последний год по контракту, снова уйти в аренду или вовсе завершить карьеру.

Защитник Рафаэль Варан не собирается продлевать контракт с «Реалом», потому что имеет на руках более выгодное предложение от «МЮ». Английский клуб предлагает пятилетнюю сделку.