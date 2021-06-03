Отец Агуэро: «Я не верю Гвардиоле»

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03 Июня 2021, 14:50,
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Отец форварда «Барселоны» Серхио Агуэро обрушился с критикой на главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.
- Я не верю Гвардиоле. Он никогда не хотел Серхио и всегда хочет быть главным героем своих команд. Он всегда плохо относился ко мне и братьям Серхио, - заявил Леонель дель Кастильо Radio La Red.
- Гвардиола - великий тренер, но с первого дня работы он меняет игроков, и окружение меняется. Никогда не знаешь, ты игрок стартового состава или нет. Он говорил, что сын незаменимый, но не видел его в составе своей команды, - добавил дель Кастильо.
Ранее брат Агуэро также отрицательно высказался о Гвардиоле.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Серхио Агуэро