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Отец Агуэро: «Я не верю Гвардиоле»

03 Июня 2021, 14:50,

Отец форварда «Барселоны» Серхио Агуэро обрушился с критикой на главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

- Я не верю Гвардиоле. Он никогда не хотел Серхио  и всегда хочет быть главным героем своих команд. Он всегда плохо относился ко мне и братьям Серхио, - заявил Леонель дель Кастильо Radio La Red.

- Гвардиола - великий тренер, но с первого дня работы он меняет игроков, и окружение меняется. Никогда не знаешь, ты игрок стартового состава или нет. Он говорил, что сын незаменимый, но не видел его в составе своей команды, - добавил дель Кастильо.

Ранее брат Агуэро также отрицательно высказался о Гвардиоле.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Серхио Агуэро
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