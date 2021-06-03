Бендтнер завершил карьеру

Датский нападающий Никлас Бендтнер, известный по выступлениям в чемпионате Англии за лондонский «Арсенал», принял решение о завершении игровой карьеры. Об этом сообщил журналист Крис Уитли.

Последний профессиональный поединок 33-летний футболист провел в сезоне-2019/2020 в составе «Копенгагена». После этого Никлас выступал на любительском уровне.

Кроме «Арсенала» и «Копенгагена» Бендтнер поиграл за «Бирмингем», «Сандерленд», «Ювентус», «Вольфсбург», «Ноттингем Форест» и «Русенборг».

В составе сборной Дании нападающий провел 81 встречу, отметившись 30 забитыми мячами.