«Кристал Пэлас» объявил о продлении контракта с Бентеке

Бельгийский форвард Кристиан Бентеке поставил подпись под новым трудовым соглашением с «Кристал Пэлас». Об этом рапортует пресс-служба клуба. Стороны пролонгировали сотрудничество на два года.

Цвета «орлов» 30-летний нападающий защищает с лета 2016 года. В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Кристиан принял участие в 30 встречах, записав на свой счет десять забитых мячей и одну результативную передачу.

Напомним, что Бентеке включен в заявочный лист национальной сборной Бельгии на чемпионат Европы-2020. Бельгийцы попали в одну группу с командами России, Дании и Финляндии.