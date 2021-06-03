Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Шахматки Сборные Стадионы Прогнозы

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Кристал Пэлас» объявил о продлении контракта с Бентеке

03 Июня 2021, 12:26,

Бельгийский форвард Кристиан Бентеке поставил подпись под новым трудовым соглашением с «Кристал Пэлас». Об этом рапортует пресс-служба клуба. Стороны пролонгировали сотрудничество на два года.

Цвета «орлов» 30-летний нападающий защищает с лета 2016 года. В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Кристиан принял участие в 30 встречах, записав на свой счет десять забитых мячей и одну результативную передачу.

Напомним, что Бентеке включен в заявочный лист национальной сборной Бельгии на чемпионат Европы-2020. Бельгийцы попали в одну группу с командами России, Дании и Финляндии.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Кристал Пэлас, Кристиан Бентеке
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола