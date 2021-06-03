«Манчестер Сити» готов продать Бернарду Силву

Полузащитник Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно, об этом рапортует The Telegraph.

Источник сообщает, что руководство чемпиона Англии хочет потратить деньги с продажи португальца на приобретение нового звездного нападающего. Ранее «горожане» расстались с аргентинцем Серхио Агуэро. Бомбардир перешел в каталонскую «Барселону» на правах свободного агента.

В составе «Манчестер Сити» Бернарду выступает с 2017 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 70 миллионов евро.