Конте обсудил контракт и трансферную кампанию с «Тоттенхэмом»

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03 Июня 2021, 08:41,
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Экс-наставник миланского «Интера» Антонио Конте серьезно продвинулся в переговорах с руководством лондонского «Тоттенхэма», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным журналиста, стороны уже обсудили долгосрочный контракт, размер заработной платы, а также потенциальную трансферную кампанию.
Ранее сообщалось, что вместе с Антонио в английский клуб может перебраться бывший спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи.
В прошлом сезоне пост главного тренера «Тоттенхэма» занимал Жозе Моуринью. Незадолго до окончания чемпионата Англии португальца уволили по причине неудовлетворительных результатов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Антонио Конте