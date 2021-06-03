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Конте обсудил контракт и трансферную кампанию с «Тоттенхэмом»

03 Июня 2021, 08:41,

Экс-наставник миланского «Интера» Антонио Конте серьезно продвинулся в переговорах с руководством лондонского «Тоттенхэма», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, стороны уже обсудили долгосрочный контракт, размер заработной платы, а также потенциальную трансферную кампанию.

Ранее сообщалось, что вместе с Антонио в английский клуб может перебраться бывший спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи.

В прошлом сезоне пост главного тренера «Тоттенхэма» занимал Жозе Моуринью. Незадолго до окончания чемпионата Англии португальца уволили по причине неудовлетворительных результатов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Антонио Конте
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