«Уотфорд» подписал контракт с Лузой

Пресс-служба английского «Уотфорда» официально подтвердила трансфер Имрана Лузы из «Нанта» - стороны решили не раскрывать финансовые детали перехода.

Имран Луза – центральный полузащитник, который в минувшем сезоне выступал в «Нанте». Портал Transfermarkt оценивает услуги француза с марокканским паспортом в 12 миллионов евро. 22-летний Луза заключил контракт сроком на пять лет и теперь выступит в Англии в составе «шершней».

Луза стал автором семи точных ударов в сезоне 2020/21 и помог «Нанту» сохранить статус клуба Лиги 1 после переходных матчей с «Тулузой».

Напомним, что «Уотфорд» вернулся по итогам сезона в АПЛ.