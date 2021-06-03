«Уотфорд» подписал контракт с Лузой

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03 Июня 2021, 10:45,
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Пресс-служба английского «Уотфорда» официально подтвердила трансфер Имрана Лузы из «Нанта» - стороны решили не раскрывать финансовые детали перехода.
Имран Луза – центральный полузащитник, который в минувшем сезоне выступал в «Нанте». Портал Transfermarkt оценивает услуги француза с марокканским паспортом в 12 миллионов евро. 22-летний Луза заключил контракт сроком на пять лет и теперь выступит в Англии в составе «шершней».
Луза стал автором семи точных ударов в сезоне 2020/21 и помог «Нанту» сохранить статус клуба Лиги 1 после переходных матчей с «Тулузой».
Напомним, что «Уотфорд» вернулся по итогам сезона в АПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
|Теги: Уотфорд, Нант, Трансферы футбола - лето 2021, Апл, Имран Луза