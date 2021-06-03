Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Шахматки Сборные Стадионы Прогнозы

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Уотфорд» подписал контракт с Лузой

03 Июня 2021, 10:45,

Пресс-служба английского «Уотфорда» официально подтвердила трансфер Имрана Лузы из «Нанта» - стороны решили не раскрывать финансовые детали перехода.

Имран Луза – центральный полузащитник, который в минувшем сезоне выступал в «Нанте». Портал Transfermarkt оценивает услуги француза с марокканским паспортом в 12 миллионов евро. 22-летний Луза заключил контракт сроком на пять лет и теперь выступит в Англии в составе «шершней».

Луза стал автором семи точных ударов в сезоне 2020/21 и помог «Нанту» сохранить статус клуба Лиги 1 после переходных матчей с «Тулузой».

Напомним, что «Уотфорд» вернулся по итогам сезона в АПЛ.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Уотфорд, Нант, Трансферы футбола - лето 2021, Апл, Имран Луза
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола