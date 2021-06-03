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«Манчестер Сити» купит у «Барселоны» Роберто

03 Июня 2021, 00:23,

«Барселона» готова продать защитника Серджи Роберто в «Манчестер Сити», чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Годовая заработная плата испанца составляет около 10 миллионов евро, при этом в сезоне 2020/21 футболист провёл лишь 15 матчей, при одном забитом мяче. 

Зато Хосеп Гвардиола считает, что Роберто отлично впишется в «Манчестер Сити». Наставник горожан отлично знаком с игроком «Барселоны», так как им удалось поработать в «сине-гранатовом» коллективе. 

Diario Sport не оглашает сумму возможной сделки, но Transfermarkt оценивает Роберто в 25 миллионов евро. 

Между командами уже произошёл контакт в текущем трансферном окне, когда Серхио Агуэро перебрался из «Манчестер Сити» в «Барселону»

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Манчестер Сити
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