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«Манчестер Сити» извинился за участие в Суперлиге

02 Июня 2021, 22:39,

Официальный сайт «Манчестер Сити» опубликовал обращение председателя совета директоров команды, который извинился перед болельщиками за согласие участвовать в Суперлиге. 

Как говорит Хальдон аль-Мубарак, жаль, что нельзя вернуть время назад. А если было бы можно, «Манчестер Сити» отказался бы от участия в Суперлиге. Функционер «горожан» отказался называть причины согласия и отказа от нового турнира, но заявил, что находится в долгу перед фанатами. 

Глава УЕФА Александер Чеферин утверждает, что организаторы Суперлиги в лице «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны» всё ещё не отказались от участия в новом проекте, но тем не менее, подали заявки на Лигу чемпионов 2021/22. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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0
Sadak Yesbol
02 Июня 2021, 23:00

Лучше бы извинились за нарушение финансового Файр плей!

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