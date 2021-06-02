«Манчестер Сити» извинился за участие в Суперлиге

Официальный сайт «Манчестер Сити» опубликовал обращение председателя совета директоров команды, который извинился перед болельщиками за согласие участвовать в Суперлиге.

Как говорит Хальдон аль-Мубарак, жаль, что нельзя вернуть время назад. А если было бы можно, «Манчестер Сити» отказался бы от участия в Суперлиге. Функционер «горожан» отказался называть причины согласия и отказа от нового турнира, но заявил, что находится в долгу перед фанатами.

Глава УЕФА Александер Чеферин утверждает, что организаторы Суперлиги в лице «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны» всё ещё не отказались от участия в новом проекте, но тем не менее, подали заявки на Лигу чемпионов 2021/22.