​Вместе с Конте в «Тоттенхэм» может прийти Паратичи

Антонио Конте может вернуться в английскую Премьер-лигу вскоре после ухода из «Интера». Как сообщает на своей страничке в Twitter авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в настоящее время Конте ведёт активные переговоры с «Тоттенхэмом».

В то же время журналист пишет о том, что «Тоттенхэм» предлагает должность директора по футбольной части Фабио Паратичи. Недавно было объявлено, что этот специалист покинул аналогичную должность в «Ювентусе».

Напомним, что «Тоттенхэм» ищет главного тренера после апрельского увольнения Жозе Моуринью по причине неудовлетворительных результатов.