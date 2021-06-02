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​Вместе с Конте в «Тоттенхэм» может прийти Паратичи

02 Июня 2021, 17:34,

Антонио Конте может вернуться в английскую Премьер-лигу вскоре после ухода из «Интера». Как сообщает на своей страничке в Twitter авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в настоящее время Конте ведёт активные переговоры с «Тоттенхэмом».

В то же время журналист пишет о том, что «Тоттенхэм» предлагает должность директора по футбольной части Фабио Паратичи. Недавно было объявлено, что этот специалист покинул аналогичную должность в «Ювентусе».

Напомним, что «Тоттенхэм» ищет главного тренера после апрельского увольнения Жозе Моуринью по причине неудовлетворительных результатов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Антонио Конте, Фабио Паратичи
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Комментарии (1)
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0
Tavadi
02 Июня 2021, 18:09

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