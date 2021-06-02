«Манчестер Сити» готов обменять двух игроков на Кейна

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02 Июня 2021, 13:00,
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Руководство «Манчестер Сити» заинтересовано в подписании центрфорварда сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом рапортует The Sun.
По данным источника, «горожане» готовы включить в сделку двух своих футболистов. Чемпион Англии намерен предложить «шпорам» Габриэля Жезуса и Рахима Стерлинга в обмен на Кейна.
Действующий контракт Гарри с лондонским клубом рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость 27-летнего голеадора оценивается в 120 миллионов евро.
В прошлом сезоне чемпионата Англии Кейн сыграл 35 матчей, забил 23 гола (четыре - с пенальти) и сделал 14 результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Гарри Кейн, Рахим Стерлинг, Трансферы футбола - лето 2021, Габриэль Жезус